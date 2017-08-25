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"Bizim için tecrübe olacak"

- Karabağ Takımı Teknik Direktörü Kurbanov: - "Grupta tecrübe kazanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"


BAKÜ (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Azerbaycan'ın Karabağ Takımı Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, Şampiyonlar Ligi'nde yapacakları maçların hem taraftarlar hem de kendileri için tecrübe kazandıracağını söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kurbanov, rakiplerinin Avrupa'nın en iyi futbol kulüplerinden olduğunu belirtti.

Kurbanov, "Bu şampiyona, hem taraftarlar hem de bizim için tecrübe olacak. Bizi, her üç takımla da ilginç maçlar bekliyor. Rakiplerimiz en güçlü ülkelerin temsilcileri. Grupta tecrübe kazanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olan Karabağ, C Grubu'nda Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya) ve Roma (İtalya) takımlarıyla mücadele edecek. Karabağ, ilk maçını 12 Eylül'de deplasmanda Chelsea ile oynayacak.

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