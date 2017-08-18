Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Boateng, Frankfurt'ta

- Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

Boateng, Frankfurt'ta


ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt, orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ganalı milli futbolcu ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt, İspanya temsilcisi Las Palmas ile devam eden sözleşmesini hafta içinde karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki̇ Boateng için bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Las Palmas forması ile iyi bir performans sergileyen Boateng, çıktığı 29 maçta 10 gol atmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanya 1. Futbol LigiEintracht FrankfurtKevin-Prince BoatengSözleşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5