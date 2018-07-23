Bodrum'da iki golf turnuvası bir arada düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Bodrum Golf Kulübü'nün başkanlık turnuvası ile Regnum Golf & Country Club Bodrum'un açılış turnuvası düzenlendi.

Opet'ten yapılan açıklamaya göre, Öztürk Grup ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübü'nün başkanlık turnuvası ile Regnum Golf & Country Club Bodrum'un açılış turnuvası birleştirilerek, Regnum Golf & Country Club Bodrum sahasında düzenlendi.

Turnuvada oynayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu erkekler B kategorisinde üçüncü olurken, erkekler en uzun vuruş kupasının da sahibi oldu. Üç günde 330 golfçünün sahaya çıktığı turnuvanın galibi Recep Turan olurken, ikinciliği İsmail Erdoğan, üçüncülüğü ise Mehmet Kazan aldı. Kazananlara ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy birlikte verdi.

Profesyoneller kategorisinde ise iki günü toplamda 147 vuruşla bitiren Gencer Özcan şampiyonluk kupasının yanı sıra 3 bin liralık para ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride Fahrettin Kök 155 vuruşla ikinci olurken, bir vuruş gerisinde kalan Ramazan Duman üçüncü sırayı aldı.

Regnum Golf & Country Club'ın profesyonel, genç, yıldız ve amatör oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen açılış turnuvası ile Öztürk Grup ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk'ün başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübü'nün Başkanlık Turnuvası oldukça çekişmeli geçti.

Fikret Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvaya Türkiye'deki tüm golf kulüpleri ve üyeleri, ayrıca Kıbrıs Golf Kulübü Başkanı Soner Yetkili ve üyeleri katıldı. Turnuvada Türkiye'deki profesyonel golfçülerin yanı sıra genç, yıldız golfçüler de yer aldı.