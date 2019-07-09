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Boğaz'da kulaç şöleni için geri sayım başladı!

İstanbul Boğazı, Dünya’nın üçte birini buluşturacağı dev organizasyon için geri sayıma başladı. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. 59 ülkeden 2400 kişi Asya’dan Avrupa’ya kulaç atarak geçecek.

Boğaz'da kulaç şöleni için geri sayım başladı!
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‘’Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’’ niteliğini taşıyan 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na Türkiye’den 1200, yurt dışından 1200 kişi katılacak

21 Temmuz Pazar günü düzenlenecek yarış Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme’de tamamlanacak. Katılımcılar 6,5 km’lik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak için birbirleriyle yarışacak.



Rekor Başvuru!

Her yıl Türkiye ve yurt dışından ilginin katlanarak arttığı yarışın başvurularında bu sene rekor kırıldı.Türkiye’den yarışmaya 2971 kişi başvuru yaptı. Katılımcılar Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun’da yapılan elemelerin ardından belirlendi. 

1200 kişilik yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada doldu. 31. si düzenlenen etkinlikte bu yıl bir ilk yaşanacak. 59 ülkenin katılacağı organizasyonda bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den yüzücüler de yer alacak.

Show Swim Etkinliğine Ünlü Konuk

20 Temmuz Cumartesi günü yarış yerinde Show Swim etkinliği düzenlenecek. 2009 yılında 5 kıtayı kulaçlarıyla aşmayı başaran yüzücü Marcos Diaz da Boğaz’da yüzenler arasında yer alacak. 

İki gün boyunca yarışı izlemeye gelenler için özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Ana sponsor Samsung tarafından Kuruçeşme Parkı’na kurulacak etkinlik alanları ile ziyaretçilere keyifli bir hafta sonu sunulacak.

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