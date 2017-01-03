Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünyanın en iyisi

ANKARA (AA) - Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'nın en iyi açık su yüzme organizasyonu seçildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2016'nın en iyi açık su yüzme organizasyonu WOWSA üyelerinin oylarıyla belirlendi.
Merkezi ABD'de bulunan WOWSA'nın üyeleri, en çok oyu İstanbul'da düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na verdi.
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.