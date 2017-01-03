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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünyanın en iyisi

- Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, açık suda 2016'nın en iyi organizasyonu seçildi

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünyanın en iyisi


ANKARA (AA) - Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'nın en iyi açık su yüzme organizasyonu seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2016'nın en iyi açık su yüzme organizasyonu WOWSA üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Merkezi ABD'de bulunan WOWSA'nın üyeleri, en çok oyu İstanbul'da düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na verdi.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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Açık SuDünya Açık Su Yüzme BirliğiSamsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme YarışıWOWSA
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