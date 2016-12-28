"Boks, 2016'da altın çağını yaşadı"

ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, boksun 2016'da altın yılını yaşadığını söyledi.

Gözgeç, AA muhabirine, 2016 yılını ve federasyonun 2017 hedeflerini değerlendirdi. Bu yıl başta terör olmak üzere sporun dışındaki etkenlerin kendilerinde "tatsız izler" bıraktığına dikkati çeken Gözgeç, "15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi, devletimizin ve milletimizin üzerine oynanan oyunlar, terör saldırılarını düşününce, her açıdan ne denli zor bir yılı geride bıraktığımızı görüyoruz." dedi.

Gözgeç, 2016 yılında boksta uluslararası arenada önemli başarılar kazandıklarını dile getirerek, Türkiye'nin ev sahipliğinde birbirinden başarılı organizasyonlar düzenlediklerini belirtti. Gözgeç, "2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıtası Boks Elemeleri, 8-18 Nisan tarihlerinde Karadeniz’in incisi Samsun'da yapıldı. Dünya Boks Birliği Başkanı Ching Kuo Wu'nun 'her yönüyle kusursuz bir organizasyon' diye nitelendirdiği elemelerde, Türkiye olarak 3 kota almayı başardık." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da darbe girişimi yaşamış bir ülke olarak imkansızı başardıklarını ve 2 ay sonra çok önemli bir uluslararası organizasyonu daha Türkiye'ye kazandırdıklarını dile getiren Gözgeç, şöyle konuştu:

"Ordu'da 18-27 Eylül tarihlerinde Avrupa Yıldız ve Genç Bayanlar Boks Şampiyonası'nı yaptık ve bu önemli organizasyonda 6 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandık. Madalya sayısı fazla olunca bazen acaba 'Organizasyon mu zayıftı' sorusu akıllara geliyor. Ancak Avrupa Şampiyonası'nın her maçı birbirinden zorlu olur. Bu maçlar da öyleydi ve biz Ordu'da Avrupa boksuna damga vurduk."

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 14-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen Avrupa Büyük Bayanlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcuların bir altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla takım halinde Avrupa üçüncüsü olduğunu vurgulayan Gözgeç, şöyle devam etti:

"Yine bu yıl içinde Macaristan'daki 60. Uluslararası Bocskai İstvasn Memorial Büyük Erkekler Boks Turnuvası’nda 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandık. Bulgaristan'daki 67. Uluslararası Strandja Büyük Bayanlar Boks Turnuvası’nda 2 bronz, Kazakistan'daki Dünya Büyük Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 2 bronz, Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde 4 bronz madalya elde ettik. APB-WSB Büyük Erkekler Eleme Müsabakaları için Venezuela'ya gittik ve oradan da 3 bronz madalyayla döndük. Hırvatistan'daki Avrupa Üst Minikler Şampiyonası'nda bir gümüş, 2 bronz madalya alırken, Dünya Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nda ise sporcumuz Tuğrulhan Erdemir'in dünya şampiyonluğu ile onurlandık. Aynı turnuvada Necat Ekinci dünya üçüncüsü oldu. Türkiye, 2016 yılında boks branşında 8 altın, 7 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplam 43 madalya kazandı. Boks, 2016'da altın çağını yaşadı. Federasyon başkanı olarak 2016'daki başarıların gelecek dönemler için çok önemli bir kilometre taşı olacağını rahatlıkla söyleyebilirim."





- "2017'de hız kesmeyeceğiz"





Eyüp Gözgeç, federasyon olarak başarıdan daha önemli kıstaslar bulunduğuna vurgu yaparak, "Önceliğimiz, vatanını, milletini seven, asla ihanet içinde olmayacak ahlaklı sporcular yetiştirmek." dedi.

Bu hedefin sağlandığı zaman başarının kendiliğinden geleceğini ifade eden Gözgeç, "Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın doping konusundaki hassasiyeti hepimizin malumu. Bu konuda da en ufak bir tolerans göstermeden yolumuza devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Bunca başarının içinde olimpiyat madalyası olmaması bizi üzüyor." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Gözgeç, şunları kaydetti:

"İnşallah orada çok güzel bir jenerasyonla mücadele edeceğiz. Çünkü 2016 yılında madalya kazanan kardeşlerimizin yaşları çok genç. İyi bir nesil yetiştirdik, şimdi bu cevherleri işleyip olimpiyatlardan madalya hedefimize ulaşmak istiyoruz. Belki de Türkiye'ye tarihinde kadınlarda olimpiyat madalyasını kazandırmaya ilk kez bu denli yakınız. Bu hedeflere ulaşmak için 2017'deki yol haritamıza da emin adımlarla devam edeceğiz."

