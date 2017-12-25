Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Boks Federasyonundan lige katılım açıklaması

- Federasyonun açıklamasından: - "Lige katılmayacak olan bir kulüpte lisanslı boks yapan sporcu, lisanslı oldukları kulüp ile anlaşarak Boks Ligi'ne katılma başvurusunda bulunabilecektir"

Boks Federasyonundan lige katılım açıklaması


ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, 2018 yılının şubat ayında başlatılması planlanan Türkiye Boks Ligi'ne katılımla ilgili açıklama yayımladı.

Türkiye Boks Ligi'ne katılımcı kulüplerin başvuruların ardından belirleneceği aktarılan açıklamada, "Lige katılmayacak olan bir kulüpte lisanslı boks yapan sporcu, lisanslı oldukları kulüp ile anlaşarak Boks Ligi'ne katılma başvurusunda bulunabilecektir. Bu kategoride yer alan sporcular, Türkiye Boks Ligi'ne katılan kulüpler adına ligde ringe çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonda bu vesileyle oluşacak sporcu havuzunun talep olması halinde lige katılan kulüplerle paylaşılacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilekçe ile başvuruda bulunan boksörlerin ligde oynayacağına dair herhangi bir garanti yoktur. Federasyonumuz, havuzdaki sporcuyu kulübe bildirecek, son kararı kulüp yöneticileri verecektir. Şubat ayında başlaması planlanan ligde oynamak için bireysel anlamda son başvuru tarihi 10 Ocak 2018."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AçıklamaBoksTürkiye Boks FederasyonuTürkiye Boks Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5