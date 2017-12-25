Boks Federasyonundan lige katılım açıklaması





ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, 2018 yılının şubat ayında başlatılması planlanan Türkiye Boks Ligi'ne katılımla ilgili açıklama yayımladı.

Türkiye Boks Ligi'ne katılımcı kulüplerin başvuruların ardından belirleneceği aktarılan açıklamada, "Lige katılmayacak olan bir kulüpte lisanslı boks yapan sporcu, lisanslı oldukları kulüp ile anlaşarak Boks Ligi'ne katılma başvurusunda bulunabilecektir. Bu kategoride yer alan sporcular, Türkiye Boks Ligi'ne katılan kulüpler adına ligde ringe çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonda bu vesileyle oluşacak sporcu havuzunun talep olması halinde lige katılan kulüplerle paylaşılacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilekçe ile başvuruda bulunan boksörlerin ligde oynayacağına dair herhangi bir garanti yoktur. Federasyonumuz, havuzdaki sporcuyu kulübe bildirecek, son kararı kulüp yöneticileri verecektir. Şubat ayında başlaması planlanan ligde oynamak için bireysel anlamda son başvuru tarihi 10 Ocak 2018."