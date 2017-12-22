Boks ligi 12 takımla kurulacak

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, boks liginin 12 takımla kurulacağını belirterek, "Eksiklerimiz elbette var ama şubat ayında başlayacağız. 12 takımlı deplasmanlı boks ligi yapacağız." dedi.

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüm spor dallarında liglerin olduğunu vurguladı.

Boksta tek eksiğin lig olduğunu aktaran Gözgeç, bu anlamda önemli mesafe aldıklarını ifade etti.

Lig için çok iyi bir hazırlık dönemi gerçekleştirdiklerine değinen Gözgeç, "Eksiklerimiz elbette var ama şubat ayında başlayacağız. 12 takımlı deplasmanlı boks ligi yapacağız. Sporcuları canlı tutmak ve seyir zevkini artırmak için yapacağız. Aynı zamanda bu takımlar 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık takımları olacak. Maddi külfeti var ve manevi olarak bizi yoracak ama bir yerden başlamak gerekiyor. Türk boksu için ilerleyen zamanlarda çok büyük kazancı olacak." diye konuştu.

Boks liginde önemli takımların yer alacağının altını çizen Eyüp Gözgeç, şunları kaydetti:

"(4 büyükler) diye tabir edilen kulüplerden Galatasaray hariç diğerlerinin boks takımı var. Galatasaray'a çağrı yapmak istiyorum. Galatasaray Türkiye'nin ilk boks kulübünü kuran takım. Gelişen zamanda bu durum değişmiş. Kulüp başkanı ile görüştük. Boks şubesini açacağı konusunda bize söz verdi. Galatasaray'ın bir kongre süreci var. Çok büyük ve saygıdeğer bir camia. Sıkıntısız atlatacaklarına inanıyorum. Kongre sonrası boks takımı kurulursa çok iyi olacak. Türkiye'de Rizespor, Bursaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'de boks şubesi var. Erzurumspor'un da takımı bulunuyor. Galatasaray'a da çağrımızı ligde yer alması için yapmış olalım."





- İlk kez 22 yaş altı şampiyona düzenlenecek





Gözgeç, göreve geldikleri andan itibaren ilkleri yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nı ilk kez yapacaklarını vurgulayan Gözgeç, "18-19 yaşındaki bir çocuğu 28-29 yaşındaki tecrübeli bir sporcunun önüne atmak doğru değil. Sporcuya bir şey kazandırmaz. Avrupa'da 22 yaş altı şampiyonası yapılıyor. Biz de ilk kez düzenleyerek Mart 2018'de Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmış olacağız. Türkiye 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası ile 2020 Olimpiyat Oyunları takımını büyük oranda oluşturacağız. " ifadelerini kullandı.