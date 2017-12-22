Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM kolestrol KKTC
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Boks ligi 12 takımla kurulacak

- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Eksiklerimiz elbette var ama şubat ayında başlayacağız. 12 takımlı deplasmanlı boks ligi yapacağız" - "(4 büyükler) diye tabir edilen kulüplerden Galatasaray hariç diğerlerinin boks takımı var. Galatasaray'a çağrı yapmak istiyorum. Galatasaray, Türkiye'nin ilk boks kulübünü kuran takım"

Boks ligi 12 takımla kurulacak

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, boks liginin 12 takımla kurulacağını belirterek, "Eksiklerimiz elbette var ama şubat ayında başlayacağız. 12 takımlı deplasmanlı boks ligi yapacağız." dedi.

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüm spor dallarında liglerin olduğunu vurguladı.

Boksta tek eksiğin lig olduğunu aktaran Gözgeç, bu anlamda önemli mesafe aldıklarını ifade etti.

Lig için çok iyi bir hazırlık dönemi gerçekleştirdiklerine değinen Gözgeç, "Eksiklerimiz elbette var ama şubat ayında başlayacağız. 12 takımlı deplasmanlı boks ligi yapacağız. Sporcuları canlı tutmak ve seyir zevkini artırmak için yapacağız. Aynı zamanda bu takımlar 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık takımları olacak. Maddi külfeti var ve manevi olarak bizi yoracak ama bir yerden başlamak gerekiyor. Türk boksu için ilerleyen zamanlarda çok büyük kazancı olacak." diye konuştu.

Boks liginde önemli takımların yer alacağının altını çizen Eyüp Gözgeç, şunları kaydetti:

"(4 büyükler) diye tabir edilen kulüplerden Galatasaray hariç diğerlerinin boks takımı var. Galatasaray'a çağrı yapmak istiyorum. Galatasaray Türkiye'nin ilk boks kulübünü kuran takım. Gelişen zamanda bu durum değişmiş. Kulüp başkanı ile görüştük. Boks şubesini açacağı konusunda bize söz verdi. Galatasaray'ın bir kongre süreci var. Çok büyük ve saygıdeğer bir camia. Sıkıntısız atlatacaklarına inanıyorum. Kongre sonrası boks takımı kurulursa çok iyi olacak. Türkiye'de Rizespor, Bursaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'de boks şubesi var. Erzurumspor'un da takımı bulunuyor. Galatasaray'a da çağrımızı ligde yer alması için yapmış olalım."


- İlk kez 22 yaş altı şampiyona düzenlenecek


Gözgeç, göreve geldikleri andan itibaren ilkleri yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nı ilk kez yapacaklarını vurgulayan Gözgeç, "18-19 yaşındaki bir çocuğu 28-29 yaşındaki tecrübeli bir sporcunun önüne atmak doğru değil. Sporcuya bir şey kazandırmaz. Avrupa'da 22 yaş altı şampiyonası yapılıyor. Biz de ilk kez düzenleyerek Mart 2018'de Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmış olacağız. Türkiye 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası ile 2020 Olimpiyat Oyunları takımını büyük oranda oluşturacağız. " ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BoksGalatasarayRizeTürkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5