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Boluspor, çıkışa geçmek istiyor

- Kulüp başkanı Çarıkçı: "İnşallah deplasmanda oynayacağımız Manisaspor maçı ile çıkışa geçeriz"

Boluspor, çıkışa geçmek istiyor

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "İnşallah takımımız milli maç arasında iyi bir kamp dönemi geçirir ve deplasmanda oynayacağımız Manisaspor maçı ile çıkışa geçeriz." dedi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın sezona iyi başlamadığını, 0-0 berabere kaldıkları Gazişehir Gaziantep maçında da iyi oynamadıklarını belirtti.

Necip Çarıkçı, önlerinde milli maç arasının olduğunu vurgulayarak, "Bu süre içerisinde sakat olan oyuncularımızın takıma dönmesini bekliyoruz. Andre Santos'un 4 maç cezası vardı, son bir maçı kaldı. Geçen sezonda da play-off'lara kalmadan önce çok zor günler geçirdik. Şu anda da geçiriyoruz. Burada taraftarımızın, basınımızın ve Bolu halkının destek olması gerekiyor. Önemli olan takıma iyi günde değil, kötü günde sahip çıkmak." diye konuştu.

Takımın bu gidişine herkes gibi kendisinin de çok üzüldüğünü ifade eden Çarıkçı, "Geçen seneki takımı bozmadık ve bu sene takviyeler yaptık. Hiç beklemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Bunlar gelip geçici, kimse moralini bozmasın. İnşallah takımımız milli maç arasında iyi bir kamp dönemi geçirir ve deplasmanda oynayacağımız Manisaspor maçı ile çıkışa geçeriz." değerlendirmesinde bulundu

Transfer konusuna da değinen Çarıkçı, stoper transferi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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