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Boluspor, devreyi ilk 6'da kapattı

- Kulüp başkanı Çarıkçı: - "Hedefimizi son 7 haftada yakaladık"

Boluspor, devreyi ilk 6'da kapattı


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun ilk yarısını 24 puanla ilk 6 içerisinde tamamladı.

Sezona büyük hedeflerle başlayan ancak istediği saha sonuçlarını elde edemeyen kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

Bu değişimin ardından ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste maç kazanmaya başlayan Bolu temsilcisi, ilk yarıda 24 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.


- "Kupada olmak istiyoruz, kadromuz da yeterli"


Kulüp başkanı Necip Çarıkçı, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, takımın son haftalardaki yükselişinin kendilerine umut verdiğini dile getirdi.

Devreyi ilk 6 içerisinde kapattıklarını anımsatan Çarıkçı, "İlk yarı için hedeflediğimiz puanı son 7 haftada yakaladık. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağız. Bu maç zorlu bir maç olacak. Kupada olmak istiyoruz. Kadromuz da yeterli. Daha sonrada Antalya'da kampa gireceğiz. Burada da 10 günlük bir kamp dönemimiz olacak. Giresunspor maçı ile de ikinci devreye başlayacağız." diye konuştu.

Çarıkçı transfer çalışmasına ilişkin, "Ara transfer döneminde birçok takımın oyuncu talebi oluyor. Hiçbir takım da iyi futbolcusunu bırakmıyor. Transfer çalışması olmazsa teknik direktörümüz takım içerisinde eksik görülen bölgeyi tamamlayabilir. Transfer süresi bir ay. Onun için de tek isteğimiz kampın iyi geçmesi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya mazeret üretmeden devam etmek istediklerini ve ikinci devrede daha değişik bir Boluspor'un olacağını kaydeden Çarıkçı, şunları kaydetti:

"Futbol camiasında Boluspor'u herkes çok iyi tanıyor. Futbolcular da kimin para ödeyip ödemediğini çok iyi biliyor. Boluspor'un oyuncularına da çok talep var."


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BolusporFutbolSait KarafırtınalarTFF 1. Lig
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