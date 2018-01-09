Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Avukat Metin Uracin Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Kilim Mobilya yenilikçi ürünler ve ihracat ile liderliği hedefliyor
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Boluspor, Fenerbahçeli genç forvetle anlaştı

- Kırmızı beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmethan Köse'yi sezon sonuna kadar kiraladı - Kulüp başkanı Çarıkçı: - "Tek oyuncu ile transfer dosyasını kapattık"

Boluspor, Fenerbahçeli genç forvetle anlaştı


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de oynayan forvet oyuncusu Ahmethan Köse'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladıklarını, oyuncunun Antalya'da kampta bulunan takıma katılarak çalışmalara başlayacağını söyledi.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Çarıkçı, "Tek oyuncu ile transfer dosyasını kapattık. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çarıkçı, Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini ve oyuncuların istenilen seviyeye gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kupada ve ligde başarılı olmak istediklerini belirten Çarıkçı, "Sezon öncesinde bir kupa maçımız var. Kupa maçından sonra deplasmanda lig maçı ile ikinci devreye başlayacağız." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BolusporFenerbahçeSüper LigTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5