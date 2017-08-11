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"Boluspor geçen seneye göre daha iyi olmak zorunda"

- Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkçı: "Takımımız gayet iyi, hocamız da bu sezona umutlu bakıyor"


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, geçen sezona göre daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Çarıkçı, kentte bulunan bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezonun yeni heyecanlara sahne olacağını belirterek, "Geçen sene, göreve geldiğimiz kongreden sonra zaman çabuk geçiyor. Geçen sezon Boluspor zaman zaman birinci, üçüncü oldu. Sonra ligi dördüncü bitirdik. Geçen seneki hedefimizde böyle bir plan yoktu ama futbol bazen insana bu heyecanı yaşatabiliyor. Keşke şampiyon olabilseydik." diye konuştu.

Boluspor'un geçen sezon şampiyon olamamasını sakatlıklara bağlayan Çarıkçı, yeni sezonda bu durumun yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çarıkçı, hazırlık kampının iyi geçtiğini anlatarak, " Hocamız hazır takımla çalışma imkanı buldu. Transferler de hemen hemen bitti. Hazırlık kampına çoğu yetişti diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Takımın istenilen seviyede bulunduğunu, bu konuda da teknik heyetle hemfikir olduklarını kaydeden Çarıkçı, "Takımımız gayet iyi, hocamız da bu sezona umutlu bakıyor. Boluspor geçen seneye göre daha iyi olmak zorunda." diye görüş belirtti.

Çarıkçı, transfer sezonu bitmeden önce 2 futbolcu daha almak istediklerini vurgulayarak, "Beklediğimiz transferler olabilir. Şu anda 2 oyuncu ile görüşüyorduk, bugün birini hallettik, mukavele imzalayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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