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Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti

BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendi.

63. dakikada orta sahadan atılan geri pasta Diarra'dan önce topa sahip olan Muğdat Çelik, hızla ceza alanına girerek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muğdat, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

84. dakikada Bolusporlu Caner'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Kadir Keleş ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

88. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Akabueze’nin ara pasıyla soldan ceza alanına giren Melih Okutan'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

Boluspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz

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