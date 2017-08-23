Boluspor Teknik Direktörü Çapa:





BOLU (AA) - Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk 2 haftası geride kalan TFF 1. Lig'e istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Ligin 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek kırmızı-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarına teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Fuat Çapa, ligin ikinci haftası sonunda istedikleri yerde olmadıklarını dile getirdi.

İlk iki maçta 6 puan hedeflemelerine rağmen bunu başaramadıklarını anlatan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Giresunspor maçının ikinci devresi yakalamış olduğumuz çok net bir pozisyon var. İyi oynadığımız anlarda rakip 2-2'yi yakaladı. Bu bir gerçek. Geçtiğimiz hafta da tamamen beklenmedik şekilde gelişti. Karşılaşmayı izleyenler de maçın sonucunda mağlup olacağımıza inanmadı. Çünkü rakip toplam 3 defa bizim kaleye gelmiş biri duran top. Kalecinin eline 3 kez top değmiş. Oyunu oynamak isteyen taraf tamamen bizdik ama pozisyon üretemedik. Rakibe de çok pozisyon vermedik. İstediğimiz puanları şu anda alamadık. Biz normalde 3 karşılaşmada 6-7 puan alırız diye düşünüyorduk. Bunu gerçekleştiremedik. Ancak oyun olarak rakiplerden daha geride değiliz."





- "İstediğimiz transferleri yapamadık"





Fuat Çapa, yeni sezon öncesinde belirledikleri bir transfer listesi olmasına rağmen istedikleri oyuncuları alamadıklarını aktardı.

Oyuncu grubuna güvendiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "İstediğimiz transferleri de gerçekleştiremediğimizi itiraf etmemiz gerekiyor. Elimizde bir liste vardı. Ancak biz oyuncu grubumuza inanıyoruz. Bunlarla iyi işler yapacağımıza da inanıyoruz. Transfer döneminin bitmesine daha belli bir süre var. O konuda da başkanımız şu anda görüşmelerini yapıyor. " diye konuştu.