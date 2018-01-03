Boluspor transfer yapmayacak





BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "İkinci devre için takımımıza transfer yapmayıp aynı kadro ile devam edeceğiz. Kadromuzda eksilme de olmayacak." dedi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve birçok spor sitesinde yer alan Boluspor'un Galatasaraylı futbolcu Umut Gündoğan ile anlaştığı bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Bizim ne Umutla, ne de Galatasaray Kulübü ile bir ilişkimiz ve görüşmemiz olmadı." diyen Çarıkçı, Umut'un iyi futbolcu olduğunu ancak şu an orta saha mevkisinde transfere ihtiyaç duymadıklarını, bu nedenle şu anda böyle bir transferin söz konusu olmadığını belirtti.

Geçen sezon play-off'lara kaldıklarını ve bir üst lige çıkma şansını son anda kaçırdıklarını hatırlatan Çarıkçı, "Bu yıl lige, yeni bir heyecanla başladık. Ancak beklemediğimiz sonuçlar aldık. Yapmış olduğumuz bir hoca değişikliği ile beraber takımımızda bir canlanma oldu ve ilk yarıyı 24 puanla kapattık. Aslında biz bunu başarı saymıyoruz. Bu Boluspor'un beklediği bir puan değil." şekline konuştu.

Teknik direktör değişikliğinden sonra 8 puandan 24 puana çıkmalarının kendilerini rahatlattığını belirten Necip Çarıkçı, ligin ikinci yarısına odaklandıklarını kaydetti.





- "Transfer yapmayacağız"





Çarıkçı, Boluspor'un 5 Ocak'ta Antalya'da kampa girerek, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara başlayacağını vurgulayarak, "Kamptan sonra maçlarımıza bakacağız. İkinci devre için takımımıza transfer yapmayıp aynı kadro ile devam edeceğiz. Kadromuzda eksilme de olmayacak. İkinci devre zor geçecek. Bütün takımlar ara transferde topçu alacak. Bizler de hem kupada hem de ligde Boluspor’u layık olduğu yere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı takımın ikinci devre belli hedeflerinin olduğunu dile getiren Çarıkçı, şöyle devam etti:

"Boluspor'un ikinci devre hedefi illaki var. Biz 3 yılın sonunda Süper Lig'e çıkacağımızın sözünü vermiştik. Bu yıl da takımımız iyi yolda. İyi top oynuyoruz. Lig zor geçecek ama takımızın birlik ve beraberliği, teknik heyet, yönetimin uyumu oldukça iyi seviyede. İnşallah hazırlık kampı da iyi geçer ve şansımız yerinde olur. Geçen yıl yapmış olduğumuz hataları yapmadan takımımızı şampiyon yaparız diye düşünüyorum."





- Çocuk tribünü projesi yeniden hayata geçecek





Başkan Necip Çarıkçı, Boluspor'un en büyük eksiğinin taraftar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maçları izleyen taraftar sayısını artırmak adına geçtiğimiz yıllarda uyguladıkları çocuk tribünü projesini yeniden hayata geçireceğiz. İkinci devre en başta taraftarımızdan destek bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz bir taraftar projesi vardı. Çocuk tribünü projesini tekrar devreye sokacağız. Amacımız taraftar sayısını artırmak. Bunun için de çocuk tribünü projesini düşünüyoruz. Bir de liseli öğrencilerimizi nasıl maça çekeceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz."