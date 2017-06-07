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Bolu Dağı'nda çalışma

Boluspor transferi erken tamamlamak istiyor

- Kulüp Başkanı Çarıkçı: "Kampa girmeden önce transferi bitirmek istiyoruz"

Boluspor transferi erken tamamlamak istiyor


BOLU (AA) - Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, yeni sezon öncesi kamp dönemi gelmeden transfer çalışmalarını bitirmek istediklerini söyledi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonunu iyi bir şekilde bitirdiklerini, yeni sezon için de hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Takımı güçlendirmek için transfer konusunda oluşturdukları komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çarıkçı, "Görüşmelerimiz iyi bir şekilde başladı. Prensipte anlaştığımız oyuncular var. Transfer dosyasını 15 ya da 20 gün içerisinde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde ve yurt dışında takip ettikleri oyuncular olduğunu vurgulayan Çarıkçı, "Yabancı iki oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yerli de 7 futbolcu ile görüşüyoruz. İmza tarihinin 17 Haziran olması nedeniyle imza attıramıyoruz. Transfer çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. İç transfer konusunda birçok oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Kampa girmeden önce transferi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarıkçı, takımın 28 Haziran'da Bolu'da kampa gireceğini de sözlerine ekledi.

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BolusporFutbolNecip ÇarıkçıTFF 1. LigTransfer
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