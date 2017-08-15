Boluspor, yabancı stoper peşinde





BOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, bu hafta tecrübeli bir stoperi kadrolarına katacaklarını söyledi.

Kent merkezinde bir otelde basın mensuplarına açıklama yapan Çarıkçı, hafta sonu sahalarında oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Giresunspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, rakiplerinin kemik kadroyu koruyarak, iyi bir takım kurduğunu söyledi.

"Bu işlerde her şeyin başı bütçe." diyen Çarıkçı, "Göğüs reklamı bulmakta da zorluk yaşıyoruz. Onun dışında baktığımız zaman Boluspor büyüklerimizin de fazla umurunda değil. Bolu halkı ve kendi çabamızla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Tabii Giresunspor bu anlamda iyi bir güç almış. Maddi anlamda hem sponsor hem de isim hakkını bulmuş. Sağ bek Caner'i biz de istedik ama alamadık. Birileri devriye giriyor ve transferin önünü açıyor. Bunu herkes biliyor camiada." diye konuştu.

Çarıkçı, Giresunspor karşısında Boluspor'un kendi futbolunu oynayamadığına dikkati çekerek, "Özellikle ilk 45 dakikada oynanan oyundan ben de rahatsız oldum. Boluspor bu kadar ezik olmamalıydı. İkinci devre toparladık. Sezon başı olduğu için biraz daha beklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Boluspor'un sezon öncesinde iyi bir hazırlık kampı geçirdiğini vurgulayan Çarıkçı, şöyle devam etti:

"Sezon başında 15 futbolcu ile iyi bir kamp yaptık. Aslında ben daha iyi bir futbol bekliyordum. İlk maç umduğum gibi çıkmadı. Son dakikadaki golü yemesek ve maçı kazansak da bunu söyleyecektim. Bu konuda da teknik heyetle aynı düşüncedeyiz. Yeni transferlerin takıma adaptasyonu konusunda bir sıkıntı olabilir ama iyi bir takım olduk."

Transfere de değinen Çarıkçı, savunmada görev yapan bir oyuncuyu daha kadrolarına ekleyeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımda şu anda 24 futbolcumuz var ve bir futbolcu eksiğimiz görünüyor. Transferde bir futbolcu kaldı o da stoper. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yabancı bir stoper ile görüşme yapılıyor. Bu hafta içerisinde de stoperi aramıza katacağız. Önemli olan alacağımız stoperin, defansı toparlayacak, tecrübeli biri olması. Standartları yüksek bir oyuncu almak istiyoruz."