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Boluspor'da hedef ilk 6

- Boluspor Teknik Direktörü Çapa: "İkinci yarıya iyi bir şekilde hazırlanıp, ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz"

Boluspor'da hedef ilk 6


ANTALYA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktör Fuat Çapa, ligi ilk 6 içinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren kırmızı-beyazlılarda, teknik direktör Çapa, antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Çapa, kısa ve uzun vadeli hedefleri bulunduğunu aktararak, "Ligi ilk 6 içinde bitirmeyi hedefliyoruz. İlk 6'daki yerimizi zaman bize gösterecek" dedi.

Devre arasında takımdan ayrılanlar olduğunu, yeni gelecek oyuncuların da bulunduğunu ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Bunları bir an önce takımımıza katabilirsek buradaki süreci de en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. İlk yarının ilk 11-12 haftasında gösterdiğimiz performansı, ikinci yarıda da göstermek istiyoruz. İlk yarının son 4 haftasında beklediğimiz sonuçları alamadık. Bunun birden fazla nedeni var. Olumsuz hava şartları, kupa maçları, kart ve sakat oyuncular gibi bir çok bahane üretebiliriz. Bahaneler bize herhangi bir şey getirmiyor. İlk yarıyı iyi bir şekilde analiz edip hem takım olarak hem de birey olarak ikinci devre eksikliklerimizi gidereceğiz. İkinci yarıya iyi bir şekilde hazırlanıp, ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

Bu arada Boluspor, kamptaki ilk çalışmasını yaptı. Fuat Çapa yönetimindeki ilk antrenmanda güce dayalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Musa Sinan Yılmazer de takımla ilk antrenmanına çıktı.


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BolusporFuat ÇapaFutbolTFF 1. Lig
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