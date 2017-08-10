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Boluspor'da transfer sürecek

- Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Hazırlık dönemindeki oynamış olduğumuz karşılaşmalarda eksiklerimizi gördük. Yönetimle yaptığımız tespitlerde 1-2 transferin daha gerekli olduğuna karar verdik"

Boluspor'da transfer sürecek

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, yönetim kurulu ile yaptıkları görüşmelerde 1-2 transfer daha yapma konusunda görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

Çapa, gazeteci̇lere yaptığı açıklamada, yeni sezonun Türk futbolu için güzel geçmesi temennisinde bulunarak Boluspor'un da bu sezonda istediği başarıları elde etmesini istediklerini kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarına değinen Çapa, şu ifadelere yer verdi:

"Hazırlık dönemini genel olarak değerlendirecek olursak bu dönemin gayet olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Geçen sene ile bu sene arasında çok büyük fark olduğunu da gözlemledik. Bu bir gerçek. Geçen sene daha çok bu haftalarda ne yaparız, ne ederiz düşüncesi vardı. Ama geçen seneden de devam eden bir iskeletimiz olduğu için bu sene biraz daha rahat ve istediğimiz şekilde çalışmaları gerçekleştirdik."

Takıma yeni katılan futbolcuların hazırlık döneminde diğer futbolcularla çabuk uyum sağladığını anlatan Fuat Çapa, "Hazırlık dönemindeki oynamış olduğumuz karşılaşmalarda eksiklerimizi gördük. Onları gidermek için de şu an başkanımız ve yönetimimiz görüşmelerini devam ettiriyorlar. Yönetimle yaptığımız tespitlerde 1-2 transferin daha gerekli olduğuna karar verdik." dedi.


- Giresunspor maçı hazırlıkları


Kırmızı beyazlı ekip, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Giresunspor maçı için çalışmaya başladı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde Çapa yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmayla devam eden idman, 2 saat sürdü.



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