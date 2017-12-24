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Bornova Beckerspor Başantrenörü Yiğit:

- "Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

Bornova Beckerspor Başantrenörü Yiğit:


İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında evinde BOTAŞ'a 98-51 mağlup olan Bornova Beckerspor'un başantrenörü Hakan Yiğit, bu sezon ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni göreve geldiği Bornova Beckerspor'da takımla sadece 3 antrenmana çıktıklarını bildirdi. Bazı oyuncularla hiç antrenman yapamadıklarını aktaran Yiğit, şöyle konuştu:

"Herkesin bildiği gibi takımımız gençlerden oluşuyor. Biz gelecek sezonun yapılanmasını sağlayacak bir programla geldik. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha çok Bornova Beckerspor'un kaybolan imajını ve mücadele gücünü tekrar yükseltmek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir ekip. Ligin geri alan sürecinde başarılar diliyorum."

Ligde 11 haftada galibiyeti bulunmayan Bornova Beckerspor, son sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi 30 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Çukurova Basketbol'la karşılaşacak.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiBornova BeckersporHakan Yiğit
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