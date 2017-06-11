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Bornova Beckerspor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi

- Kulüp başkanı Kebir: - "Süper Lig için yapmış olduğumuz ilk adımın, atacağımız ilk imzanın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz"

Bornova Beckerspor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi


İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Bornova Beckerspor, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile anlaştı.

Bornova Beckerspor Kulübü Başkanı Volkan Kebir, yaptığı yazılı açıklamada, Ceyhun Yıldızoğlu'nun hem tecrübesi hem de kişiliği ile basketbol camiası için oldukça önemli bir isim olduğunu belirtti.

Yıldızoğlu'nun bugüne kadar sayısız başarıya imza attığını bildiren Kebir, şunları kaydetti:

"Oldukça büyük kulüplerin çatısı altında görev yapmış olan hocamız ile yeni sezon için anlaşma sağladık. Kulübümüzü kendisine emanet etmiş olmanın verdiği güven ile Süper Lig’de hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam. Süper Lig için yapmış olduğumuz ilk adımın, atacağımız ilk imzanın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Kebir, İzmir'i kadın basketbolunda kalkındırmak olduğunu belirterek, "Ümit ediyoruz ki İzmir kadın basketbolcular konusunda bir altyapı cenneti olacak. Bu amaç doğrultusunda ise tesisi ve sporcusu ile Bornova idol kent haline gelecek. 5 yıllık iyi planlanmış bu vizyon hareketi sayesinde İzmir'deki kitleleri bu amaç doğrultusunda bir araya getirmek hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

En son BOTAŞ'ta görev yapan Yıldızoğlu’nun bu hafta içinde resmi sözleşme imzalamak üzere İzmir'e geleceği, Yıldızoğlu'nun BOTAŞ Spor'da çalıştığı ve 7 kez altyapı Türkiye şampiyonluğu yaşamış Halil Demirbilek'in de Bornova Beckerspor'la anlaştığı bildirildi.


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