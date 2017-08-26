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Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 yendi.

Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Borussia Dortmund, 57. dakikada milli futbolcu Nuri Şahin ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan ev sahibi ekip, ikinci hafta maçını da kazanarak puanını altıya yükseltti.

Mücadeleye yedek başlayan savunma oyuncusu Ömer Toprak, 40. dakikada Sokratis'in yerine oyuna girdi. Emre Mor ise kadroda yer almadı.

Borussia Dortmund, ligin üçüncü haftasında Freiburg'a konuk olacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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