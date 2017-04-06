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Borussia Dortmund, Piszczek ile sözleşme yeniledi

BERLİN (AA) – Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Polonyalı oyuncusu Lukasz Piszczek'in sözleşmesini iki yıl uzattı. Alman kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Piszczek’in sözleşmesinin...

Borussia Dortmund, Piszczek ile sözleşme yeniledi

BERLİN (AA) – Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Polonyalı oyuncusu Lukasz Piszczek'in sözleşmesini iki yıl uzattı.

Alman kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Piszczek’in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Polonyalı milli oyuncunun özellikle gençler için örnek bir profesyonel olduğunu ve takımın lider oyuncuları arasında yer aldığını belirtti.

Hertha Berlin'den 2010'da sarı-siyahlı ekibe transfer olan Piszczek, Bundesliga’da oynadığı 244 maçta 17 gol attı. Polonyalı oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla görev aldığı 31 maçta ise 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Borussia DortmundFutbolLukasz PiszczekSözleşme
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