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Borussia Dortmund'da Götze ilk yarıyı kapattı

- Schalke 04 maçında sakatlanan Mario Götze, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Borussia Dortmund'da Götze ilk yarıyı kapattı


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Alman oyuncunun en erken ikinci yarının başında 14 Ocak 2018'de Wolfsburg'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.

Götze, Borussia Dortmund'un 25 Kasım Cumartesi günü Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmanın 76. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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