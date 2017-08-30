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Borussia Dortmund'dan transfer

- Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Jeremy Toljan ile 5 yıllığına anlaştı

Borussia Dortmund'dan transfer


ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Hoffenheim'dan Jeremy Toljan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Toljan'ın bonservisi konusunda Hoffenheim ile anlaşmaya varıldığı ve Alman oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Felix Passlack'ın tecrübe kazanması amacıyla iki sezon boyunca Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyeceği de ifade edildi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen 23 yaşındaki sol bek Toljan, Hoffenheim formasıyla 63 maçta 2 gole imza atmıştı.

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Borussia DortmundBundesligaHoffenheimJeremy Toljan
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