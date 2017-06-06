Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Borussia Dortmund'u Bosz çalıştıracak

- UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Ajax'ın teknik direktörü Bosz, Borussia Dortmund ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Borussia Dortmund'u Bosz çalıştıracak


ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktörlüğe Hollandalı Peter Bosz'u getirdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2016-17 sezonunda Almanya Kupası'nı kazanan ve gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Borussia Dortmund'da, Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevini Peter Bosz üstlenecek.

Kariyerinde ülkesinin AGOVV, De Graafschap, Heracles, Feyenoord, Vitesse, Ajax ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv kulüplerini çalıştıran 53 yaşındaki Hollandalı teknik adam, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bosz, 2016-17 sezonunda başında bulunduğu Ajax ile ligi 2. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Borussia DortmundBundesligaFutbolPeter Bosz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5