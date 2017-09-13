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Bottas, 2018 sezonunda da Mercedes'te

- Formula 1'in Fin pilotu Bottas, gelecek sezon da Mercedes takımında mücadele edecek

Bottas, 2018 sezonunda da Mercedes'te


ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Mercedes, Fin sürücüsü Valtteri Bottas'ın sözleşmesini, 2018 yılının sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'si öncesi basın toplantısı düzenleyen Bottas, gelecek sene de Mercedes takımı adına yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Toplantıda söz alan Mercedes takımının direktörü Toto Wolff da Bottas'ın takımda kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Performansındaki istikrar ve yükselen grafiği nedeniyle Bottas ile 2018 yılında da yola devam etmeye karar verdik. Bottas ile takım arkadaşı Lewis Hami̇lton'ın kimyalarının birbirine uygun olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mercedes ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan Alman pilot Nico Rosberg'in emeklilik kararının ardından yerine getirilen Bottas, bu sezon Rusya ve Avusturya'da düzenlenen yarışlarda birinci sırayı elde etti. 28 yaşındaki Bottas, pilotlar klasmanında ise 197 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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FinFormula 1MercedesValtteri Bottas
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