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Bowlingde sezonun son şampiyonası Ankara'da yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Sıralama Ustaları Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı. Ankara Rollhouse Bilkent Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen ve sezonun son şampiyonası olma özelliğini taşıyan organizasyonda, sene boyuncu düzenlenen turnuvalarda...

Bowlingde sezonun son şampiyonası Ankara'da yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Sıralama Ustaları Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Ankara Rollhouse Bilkent Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen ve sezonun son şampiyonası olma özelliğini taşıyan organizasyonda, sene boyuncu düzenlenen turnuvalarda kazanılan puanlara göre sıralamaya giren sporcular yarıştı.

Erkekler kategorisinde Emre Kumru, birinciliği elde ederken, Fatih Tekeli ikinci, Cevat Bayram da üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Gökçe Çınar birinci, Ebru Özoğluuntur ikinci, Aslı Çorak üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Öksüz ile Mustafa Hilmi Çelik takdim etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan da şampiyon sporculara hediye verdi.

Bowlingden sorumlu asbaşkan Serdar Arslan, bir sene boyunca devam eden zorlu mücadelenin sonunda şampiyon olan sporcuları tebrik ederek, "Emre Kumru ve Gökçe Çınar, sezon boyunca formdaydı. Burada da şampiyon olarak başarılarının tesadüf olmadığını kanıtladılar. Şimdi sporcularımızın yeni sezonda uluslararası turnuvalarda da başarılı sonuçlar almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Recep TekcanAnkara Rollhouse Bilkent Bowling SalonuBocce Bowling Ve Dart FederasyonuBowlingSerdar ArslanTürkiye BocceTürkiye Sıralama Ustaları Bowling Şampiyonası
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