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Britanya'nın etrafını 157 günde yüzdü

İSTANBUL (AA) - İngiliz sporcu Ross Edgley, Britanya'nın etrafını yüzerek geçen ilk sporcu oldu. En büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirten 33 yaşındaki sporcu, 1 Haziran’da başladığı yolculuğunu 4 Kasım'da Marygate'e...

Britanya'nın etrafını 157 günde yüzdü
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İSTANBUL (AA) - İngiliz sporcu Ross Edgley, Britanya'nın etrafını yüzerek geçen ilk sporcu oldu.

En büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirten 33 yaşındaki sporcu, 1 Haziran’da başladığı yolculuğunu 4 Kasım'da Marygate'e ulaşarak tamamladı.

Fiziksel mücadele gerektiren spor branşlarında adını duyuran Edgley, 157 günde 2 bin mil yüzerek Britanya'nın etrafında tur atmayı başardı. İskoçya'da köpekbalıklarıyla karşılaşan Edgley'i, 37 kez de denizanası soktu.

Edgley, beş ay boyunca bir seferde altı saat yüzüp, kendisiyle seyahat eden destek teknesinde dinlendikten sonra tekrar denize girerek yolculuğuna devam etti. İngiliz sporcu, 5 ay boyunca bir kez bile karaya ayak basmadı.   

Marygate'de yaklaşık 400 kişi tarafından büyük coşkuyla karşılanan Edgley, başarısının ardından duygusal anlar yaşadı.

Rekortmen sporcu, "Şu ana kadar kalkıştığım en zorlu maceraların başında bu geliyor. Bu bir ekip işiydi. Ekip arkadaşlarıma, sevenlerime ve desteklerinden dolayı Red Bull'a teşekkür ediyorum. Bugün karşımda böyle gülen yüzleri görmek çok güzel bir duygu." açıklamasını yaptı.   


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BritanyaRekorRoss EdgleyYüzme
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