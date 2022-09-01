BTC League’de Galatasaray Türkiye Şampiyonu oldu

Heyecan dolu turnuvada final karşılaşması öncesi, Galatasaray Espor, IF Parla Esports, Team Demiral ve Denizbank İstanbul Wildcats adını play-off’lara yazdırdı. Yarı finalde eşleşmeler ise IF Parla Esports- Denizbank İstanbul Wildcats ve Galatasaray Espor- Team Demiral şeklinde oldu. İlk eşleşmede kazanan IF Parla Esports adını finale yazdırdı ve ikinci eşleşmenin kazananı Galatasaray Espor ile şampiyonluk maçına çıktı.

Galatasaray kupaya 3-2’lik seri sonunda sahip oldu

Sunuculuğunu Murat Yenersoy ve Tuna Yurdakul’un yaptığı turnuvanın 5 maçlık seri üzerinden oynanan final mücadelesi IF Parla Esports ve Galatasaray Espor arasında gerçekleşti. Finalde IF Parla Esports için Selim Mert “SMG” Güler, Galatasaray Espor içinse Kaan “KTzn_91” Tüzün ve Maruf Efe “Maroof” Okumuş, oyunculuk yeteneklerini ortaya koydu. 1-2, 2-1, 3-0, 1-2 ve 1-0’lık sonuçların ardından Galatasaray, Be The Champion League’in kazananı oldu. Turnuva sonrası değerlendirmelerde bulunan BtcTurk Marka Uzmanı Ertan Ece, “İkincisini düzenlediğimiz BTC League turnuvasında nefes kesen karşılaşmalar izledik. Katılım ve ilginin yoğun olmasından dolayı mutluyuz. Bu tür organizasyonlarda yeni nesille yan yana gelmek ve onlar için mücadele ortamı yaratmak bizim için önemli. Her sene yeni yeteneklerle karşılaşıyoruz. Biz de farklı organizasyonlarla yeni neslin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm takımlarımıza ve izleyicilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Takımlara da seyircilere de kazandıran turnuva

İkinci FIFA Espor turnuvasında da hem takımlar hem izleyiciler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buldu. Takımlara elde ettikleri dereceye göre toplamda 100 bin TL’ye varan para ödülü dağıtıldı. Turnuva boyunca BtcTurk’ü takip eden 19 izleyici ise; PS5 oyun konsolu, imzalı A Milli Futbol Takımı forması, imzalı Cengiz Ünder kramponu, FIFA 2023 oyunu, PS5 dual sense kablosuz kontrol cihazı, PS5 dual sense şarj istasyonu, oyuncu kulaklığı, koltuğu, mouse ve klavyesiyle futbol topu kazandı. BtcTurk bugüne kadar düzenlediği çeşitli espor turnuvalarına toplamda 500 bin TL’yi aşan ödüllerle destek oldu.

BtcTurk, yeni neslin heyecanına ortak oluyor

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran BtcTurk, spor organizasyonlarına verdiği destekle Türk sporunun en büyük paydaşlarından biri olma görevini sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yanı sıra ülkemizi uluslararası alanda temsil eden sporculara da katma değer sağlayan BtcTurk, Türkiye Futbol Federasyonu eMillî Takımının da ana sponsorları arasında yer alıyor.