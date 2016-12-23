İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki sezonda ligi 4. bitirmiş bir takım olduklarını hatırlatarak, "Sezon başında 4.'lüğün artı bir üstüne koyma hedefiyle yola çıkmış bir takımdık. Bu durumumuz kimsenin beklediği bir şey değildi." dedi.



Avcı, sezon başı planlarında bu yıl da mutlaka ilk 4 içinde olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "İlk dört içinde olacağımızı zaten bekliyorduk, bu üç olurdu, iki olurdu ama şu an itibarıyla birinciyiz. Tabii daha yolun yüzde 50'sine bile gelmedik. Zihinsel olarak daha iyi hazırlanıp, sağlıklı bir şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarı, maçlar daha zor olacak." diye konuştu.



"2016'yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz"

Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Avcı, rakiplerinin 17. sırada yer almasının maçın kolay olacağı anlamına gelmediğini belirtti.



"Bu tür maçlar, en zor maçlardır" diyen Abdullah Avcı, "Biri ligin en altından bir sıra üste çıkmış bir takım, biz de ligin tepesindeyiz. Bu maçların zihinsel konsantrasyonu daha zordur. Ancak bundan güzel bir ortam olamaz, bizim için harika bir durum var, zirvedeyiz. 2016'yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz. Adanaspor ile tüm yılın emeğinin karşılığını alacağımız bir maça çıkacağız. Umarım 2016'yı mutlu kapatırız." ifadelerini kullandı.



Takım içinde şampiyonluk ya da namağlup kelimelerini kesinlikle kullanmadıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Dışarıda da bunun konuşulmasını istemiyorum. Parça parça gidiyoruz. Bunları daha ileriki haftalarda konuşmak daha sağlıklı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.