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"Bu kış kontrol sende"

Herbalife Formül 1 Besleyici Shake karışımlarıyla ister kilonuzu koruyun ister ideal kilonuza kavuşun! Fındık, Vanilya ve Çikolata aromalı seçenekler sunan Herbalife Formül 1 Besleyici Shake karışımları kışında istediğiniz öğünde yanınızda. 

"Bu kış kontrol sende"
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Havaların soğumaya başladığı bu dönemde, yaz aylarında kazandığımız formu kaybetme endişesi sardı. Soğukla birlikte iştahımızın açılması ve fiziksel aktivitemizin azalması ile ideal kiloda kalmamız zorlaşabiliyor. Herbalife Formül 1 Besleyici Shake, günlük olarak alınması önerilen protein, vitamin ve mineral gibi temel besinlerin bileşiminden oluşan dengeli öğün içeriği ile kışın da farklı lezzetleri ile yanınızda.

18 g protein, 3 g lif, 22 vitamin ve mineral içeriyor

Kalorisi sınırlanmış bir diyette diğer gıdalar ve düzenli yapılan egzersizle birlikte kullanılması amaçlanan Herbalife Formül 1 Shake, protein ve temel besin bileşimlerinden oluşan dengeli bir öğünü yalnızca 216 kalori ile sizlere sunuyor. Herbalife Formül 1 aralarında B vitaminleri, C vitamini, kalsiyum ve demir bulunan 22 çeşit vitamin, mineral, 18 g protein ve 3 gr lif içeriyor. 

Kilo kontrolü için günde iki öğün Formül 1 

Herbalife Formül 1 Shake’ten günde 2 öğün tüketip, bir öğün yiyeceğiniz sağlıklı bir yemekle birlikte kilonuzu kontrol edebilirsiniz. İdeal kilonuzu koruyabilmek için ise günde bir öğün Formül 1 shake’i tercih edip, iki öğün sağlıklı yemek yiyebilirsiniz.

Üç farklı lezzet içeriyor

Vanilya, fındık ve çikolata aromalı olmak üzere üç farklı lezzet seçeneği sunan Herbalife Besleyici Shake’leri hazırlamak için 250 ml yarım yağlı süte iki çorba kaşığı (26 g) toz Formül 1 karıştırmak yeterli. Herbalife Shake karışımının tek kullanımlık paket seçenekleri sayesinde istediğiniz her yerde rahatça öğününüzü atlamadan aldığınız kaloriyi takip etmeye devam edebilirsiniz.
 

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HerbalifeSporDiyetZayıflama
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