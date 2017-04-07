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"Bu saatten sonra her puan önemli"

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: - "Beşiktaş maçındaki 60 dakikalık mücadeleyi bütün oyuna yayarsak iyi sonuç alırız" - "Oyuncularımızla ilgili raporumu ve planlarımı yönetime ilettim"


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, ligde alınacak her puanın önemli olduğunu söyledi.

Ligde artık kolay maç olmadığını vurgulayan Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçının ilk 60 dakikası hatta Vedat Muric'in kaçırdığı pozisyona kadar muhteşem bir mücadele vardı. Mücadeleyi bütün oyuna yayarsak iyi sonuç alırız diye düşünüyorum." dedi.

Akdeniz ekibiyle oynanacak maçta ilk golü atmanın önemine dikkati çeken Özat, "Ligde bu saatten sonra alacağınız her puan önemli. Her zaman yenmek için mücadele edeceğiz ama kazanamıyorsan, yenilmeyeceksin." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı rakiplerinin Avrupa arenasında yer almayı hedeflediğini belirten genç teknik adam, "Kadrolarında El Kabir, Mbilla, Danilo, Eto'o hatta oynamayan Serdar Özkan, Deniz Kadah ve Yekta Kurtuluş gibi önemli oyuncuları bulunuyor. Bunlar az oyuncular değil, rakibimizin alternatifli bir kadrosu var." ifadelerini kullandı.


- Transfer çalışmaları


Ümit Özat, kırmızı-siyahlı ekibin iskeletini oluşturan önemli oyuncularla sözleşme yenileme görüşmeleri yapıldığını dile getirdi.

Kadrodaki oyuncularla ilgili raporunu ve gelecek planlarını yönetime ilettiğini kaydeden 40 yaşındaki teknik adam, "Gitmesi ya da kalması gerekenleri söylüyorum. Sözleşmesi biten oyuncular var. Palitsevich, Selçuk, Serdar, Aydın gibi takımımız için önemli oyuncular bunlar. Görüşmeler sürüyor. Kadro planlaması yapılıyor. Takımın iskeletini korumaya çalışıp ve üstüne takviye yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın futbolcu izleyen görevlisinin Portekiz'den geldikten sonra Brezilya'ya gittiği bilgisini veren Özat, "Başkanımız da Slovenya'dan geldi. Burada böyle bir yapı var ki bence doğru olan da bu. Hazırlıklarımızı yeni sezon planlamamızı yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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