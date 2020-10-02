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Bu Sezon da Bursaspor’un Yanında

Yıllardır Bursaspor’a destek veren Aroma, 2020–2021 sezonunda da desteğini sürdürerek Yeşil Beyazlıların “Tozluk” sponsoru oldu. Bursaspor’un vazgeçilmez destekçisi olan Aroma, bu sezon da tüm ürünleriyle Bursaspor’un yanında olacak.

Bu Sezon da Bursaspor’un Yanında

Bursa’da doğan ve Türkiye’nin meyve suyu markası haline gelen Aroma, Bursaspor’a olan desteğini 2020-2021 sezonunda “Tozluk Sponsoru” olarak devam ettirerek Bursaspor’a olan gönül bağını bir kez daha gözler önüne serdi. 4 yıldan bu yana farklı sponsorluklarıyla Bursaspor'u destekleyen Aroma, Türk sporuna, özellikle de Türk futboluna özel önem veriyor. Aroma, 2020-2021 sezonunda gerçekleştirdiği Bursaspor “Tozluk Sponsorluğu” ile de Türk sporuna katkısını perçinlemiş oluyor.

Aroma, %100 Meyve Sularıyla da Bursaspor’a Vitamin Desteği Veriyor

Türkiye’de %100 meyve suyu kategorisinde ilk üretimi yapan meyve suyu firmalarından olan Aroma, 2020 – 2021 sezonu boyunca, Bursasporlu futbolculara, ürünleriyle vitamin takviyesi de yapacak. Dalından tüketim anına kadar meyvenin kalite ve lezzetinin korunması için çalışan Aroma, 1968 yılından bu yana tüketicilerine doğal ve lezzetli meyve suları sunuyor. Aroma %100 meyve sularında ilave şeker, koruyucu ve her hangi bir katkı maddesi yer almıyor.


Aroma, 3 farklı lezzetiyle tüketicilerle buluşan, katkı maddesi, şeker ve koruyucu içermeyen yeni nesil içecek “Aroma Sa-de”nin yanı sıra, pratik, kolay taşınır, kolay açılıp kapanan 330 ml’lik karton kutu ambalajlardaki “Aroma Sa-de Fonksiyonel İçecek” çeşitleriyle de Bursaspor oyuncularına destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
BursasporAroma
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