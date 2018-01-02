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"Bu takım her zaman ayakta durur"

- Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ünsal: "Karabükspor açısından ben kapanma tehlikesini hiçbir zaman görmüyorum" - "En az 3 yabancı oyuncu var görüştüğümüz ve kadromuza katmayı planladığımız"

KARABÜK (AA) - Süper Lig'de zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'da kulüp başkanı Ziya Ünsal, takımın her zaman ayakta duracağını, kapanma tehlikesini hiçbir zaman görmediğini söyledi.

Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin köklü ve bir döneme damgasını vuran kulübü Gaziantepspor'un da ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendileri gibi zor günler geçirdiğini ve kapanmanın eşiğine geldiği yönünde haberlerin çıktığını belirtti.

Hiçbir spor kulübünün bu tür durumları yaşamasını istemediklerini anlatan Ünsal, "Bizim şanslı olduğumuz yanlar var. Karabük şehri her zaman takımına sahip çıkmıştır. Her zor günde bir araya gelebilmiştir, KARDEMİR'iyle sendikasıyla yöneticileriyle sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarıyla... Karabükspor açısından ben kapanma tehlikesini hiçbir zaman görmüyorum. Yeter ki iyi yönetilsin. Bu takım her zaman ayakta durur. Şu anda da şehrin tüm kesimleri takımına sahip çıkıyor. Ben Gaziantepspor'un yaşadığını Karabükspor'un yaşayacağı inancında değilim ama şu bir gerçek, Türk futbolunda takımların yüzde 60-70'i bu tarz sıkıntıları yaşıyor. Bu anlamda federasyon bazı tedbirlerin içine girecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.


- Transfer çalışmaları


Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Ünsal, 3 yabancı ve bazı yerli oyuncularla görüştüklerini bildirdi.

Transfer konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Ligde son oynadığımız Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının kadrosundaki hemen hemen bütün oyuncularla anlaştık. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Sözleşmesi biten ve bizim çalışmak istemediğimiz oyuncular da var. Transfer sezonu açılana kadar bu oyuncuların durumları da belli olacak. Rumen oyuncularımız var izin verdiğimiz. Onların durumları da net değil. Transfer noktasında her şey yolunda gidiyor. Herhangi bir sıkıntılı durum yok. Sadece mali konuda sıkıntılarımız var. Bu yüzden ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bunu yaparken de bu takımı ligde tutacak bir kadroyu muhafaza etmeyi amaçlıyoruz. 'Ucuz olsun da nasıl olursa olsun' mantığıyla asla yola çıkmayacağız. En az 3 yabancı oyuncu var görüştüğümüz ve kadromuza katmayı planladığımız. Yine görüştüğümüz yerli oyuncularımız da var. Belirli bir noktaya gelindi."


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