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"Bu yarışta kaybedilecek puanların telafisi zor"

- Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Mete: - "Adana Demirspor deplasmanında, bir üst lige yükselme yarışında yara almak istemiyoruz"


RİZE (AA) - TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, Süper Lig'e yükselme yarışında puan kaybının telafisinin zor olduğunu söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Manisaspor'u 4-1 yenerek sezona moralli başladıklarını belirtti.

Süper Lig'e yükselme yarışında sezonun başından sonuna kadar işi ciddi tutmak zorunda olduklarını ifade eden Mete, "Şampiyonluk yarışı vermek istiyorsak çok dikkatli olmak zorundayız. Bunun için lige maç maç hazırlanacağız. Bu yarışta kaybedilecek puanların telafisi zor. Adana Demirspor deplasmanında, bir üst lige yükselme yarışında yara almak istemiyoruz. Bunun bilinci ile hareket ederek kayıpsız dönmek için çalışacağız." dedi.

Adana Demirspor'un iyi bir taraftar desteğine sahip olduğunu vurgulayan Mete, "Adana Demirspor taraftarı her zaman takımına sahip çıkan bir görüntü veriyor. Takımlarına ciddi katkı sağlıyorlar ama biz de yarışın zorluğunu bilerek sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarı unutup kendi doğrularımızı sahaya yansıtırsak iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Mete, sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla fazla çalışma şansı bulamayan Mauricio Ramos ve Süleyman Koç'un oynama şansının az olduğunu, bu oyuncular dışında ciddi bir eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

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