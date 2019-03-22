“Bu yıl Spor Türkey Fuarı'nın ekimini yaptık seneye hasatını alacağız"

Profesyonel spor organizasyonlarıyla sporun da merkezi konumuna gelen Antalya’da 22-26 Mart 2019 organize edilen ANFAŞ Spor Turkey’in temellerinin 2011 yılına dayandığını belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın fikir ve çıkış hikayesi şöyle anlattı: “Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nu şampiyona yapmak için bize geldi. Biz de bunu sporla birleştirelim ve fuara dönüştürelim diye düşündük. Yakın bir süre olmasına rağmen beklediğimizin üzerinde bir katılım ve ilgi oldu. Bu fuardan çok umutluyuz, Antalyamız için de büyük bir kazanç olacak ve markalaşacak buna eminim. O yüzden, bu yılı ekim yılı olarak kabul ediyoruz, asıl seneye gerçek hasatı alacağımız yıl olacak.”

Spor Turkey, Kış Turizmine Katkı Sağlayacak…



Antalya Expo Center’de Spor Şöleni yaşanacağını söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek paket programlar içerisinde pilates, detox pilates, pilates fascia, body sculpture, hatha yoga, yin yoga, kangoo power, core training-stabilization, bisiklet, zumba, jumping fitness, climbing wall, step programları, terapi ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler yer alacağını; böylece ANFAŞ Spor Turkey ile sağlıklı yaşam tutkunlarını cezbetmeyi hedeflediklerini belirtti. Fuarda ayrıca Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ANFAŞ Spor Turkey ev sahipliğinde fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Başkan Ali Bıdı bu fuar sayesinde sporun ve sağlıklı yaşamın da teşvik edildiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Antalya’mızda otellerimizin yüzde 70’i maalesef kapalı oluyor. Bir sonraki sene daha iyi organize olup mevsimi de buna göre planlayacağız. Böylece kış turizmi için de bu fuarımızı önemli bir katkı sağlayacak. Çünkü bu fuarla birlikte Antalya ve Antalya halkı kazanacak. Biz bu fuarla ışığı gördük artık iş bunu geliştirmekte, sene daha da büyük hedef ve planlarımızı var örneğin vegan mutfağına yönelik de projelerimiz var. Bunun dışında daha farklı spor faaliyetlerini ve onun önemli temsilcilerini fuarımıza davet edeceğiz. Böylece fuarımızı kısa zamanda markalaşacak. Böylece esnaf kazanacak, kent kazanacak, ülke ekonomisi kazanacak.”



Sağlık Yaşam Spordan Geçiyor…



Günümüzde toplum olarak her geçen gün spordan uzaklaştığımızı ve sağlıksız beslendiğimizi de belirten Ali Bıdı, Avrupa’da obezite ülke sıralamasında Türikye’nin başta yer aldığına dikkat çekerek, “Maalesef sağlıklı beslenmiyoruz, ve spor yapmıyoruz. Böyle olunca da ilaçlara ve hastalıklara mahkum oluyoruz. Bunların hepsi para demek. Ne kadar ilaç, ne kadar hastalık ne kadar sağlık harcaması olursa o kadar paramız boşa gidiyor demek. İşte bunu kırmanın yolu da spor ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Bunun için de bu fuarın varlığı ayrı bir önem taşıyor” dedi.



Fuar’da ‘Aspendos Yılı’ koşusu da olacak.



Antalya’da 23-31 Mart 2019 tarihleri arasında 5.kez düzenlenen ‘Future Fashion Faces World Profesyonel Modellik Yarışmasına katılan ve dünya genelinde yaklaşık 32 farklı ülkeyi temsilen ülkemize gelen modeller, Türkiye triatlon şampiyonluğu ve sağlıklı yaşamıyla dikkat çeken ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile birlikte 24 Mart Pazar günü, sağlıklı yaşam koşusu gerçekleştirecekler. Bu özel koşuyu ‘Aspendos Yılı’ konusuna dikkat çekmek üzerine gerçekleştirdiklerini belirten Ali Bıdı, “Aspendos’u dünyaya tanıtma adına da çok güzel bir etkinlik olacak, böylece Aspendosumuzu dünya daha yakından görecek. Koşu sonrası bu modeller fuara gelerek fuarda da gelerek fuarımıza katkı sağlayacak” dedi.