Bucaspor sürpriz peşinde

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Galatasaray'la karşılaşacak TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor'un teknik direktörü Aytekin Sümbül, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Demir Grup Sivasspor karşısında da kendilerine fazla şans tanınmadığını ancak iyi bir oyunla rakiplerini elediklerini kaydetti.

Kupa maçlarının her türlü sonuca açık olduğunu belirten Sümbül, şöyle konuştu:

"Kupalarda favori yok, bu tüm dünyada böyle. Ligin havası başka, kupanın havası başka. Kupada arkadaşlarımız daha iyi hazırlıyorlar kendilerini. Sonuçta Süper Lig ekibiyle oynuyorlar, performanslarının üzerine çıkabiliyorlar. Bizler de bunun farkındayız. Bu, kupaya önem veriyoruz, lige önem vermiyoruz anlamında değil."

Sümbül, kadroda tecrübeli oyuncuların yanı sıra yetenekli genç oyunculara sahip olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç ve tecrübelilerin karışımı iyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ekibime güveniyorum. Sonuçta Galatasaray'la oynayacağız. Yedek veya as kadroyla çıksın, bizim için fark etmez. Sonuçta Galatasaray takımı, yedeği ası yok. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, performansımızın üzerine çıkmaya çalışacağız. İnşallah eleyen taraf biz oluruz."

Devre arasına denk gelen kupa maçları kendilerini etkilediğini ancak programlarını ona göre yaptıklarını anlatan Sümbül, "Pek etkileneceğimizi düşünmüyoruz. Göreve yeni geldik, kan değişikliği iyidir, takımda bazı taşların yerine oturduğunu düşünüyorum. Yaptığımız en büyük yenilik moral motivasyondur." dedi.





- Veli Kızılkaya: "İyi mücadele edeceğiz"

Türkiye Kupası'nda 2009-2010 sezonu play-off turunda Galatasaray'a karşı mücadele eden Bucaspor'un kadrosunda da yer alan futbolcu Veli Kızılkaya ise bu sezonki hedeflerinin lig ağırlıklı olduğunu ancak kupada da Demir Grup Sivasspor gibi bir takımı elediklerini belirtti.

Galatasaray'ın gücünün ortada olduğunu kaydeden Veli, "Biz de çıkıp elimizden gelen mücadeleyi göstermek istiyoruz. Genç arkadaşlarımız var, onların vitrin maçları. Böyle maçlarda çıkıp iyi oynayıp kendini gösterebilirsin. Büyük takımlara transfer olabilmeleri için bu tarz maçları kullanmaları lazım. İyi mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Veli Kızılkaya, daha önce Galatasaray'la kupada karşılaştıklarını hatırlatarak, "O sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olmuştuk. Şimdiki kadro ile o kadro arasında dağlar kadar fark var ama genç arkadaşlarımızın elinden geleni yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.





- 2009-2010'dan sonra rakip tekrar Galatasaray

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda mücadele eden Bucaspor, aynı yıl Süper Lig'e veda ettikten sonra 2014-2015'te de TFF 1. Lig'den düştü. İzmir temsilcisi 2015-2016 sezonunda bu yana TFF 2. Lig'de mücadelesini sürdürüyor.

Bu sezon 3. turda katılığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor'u 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup eden Bucaspor, 5. turda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor karşısında ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen ikinci maçı 1-0 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı. İzmir temsilcisi son 16 turunda kalan tek TFF 2. Lig ekibi konumunda bulunuyor.

TFF Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Bucaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi düşme hattında bulunan Tuzlaspor'la 13 puanla kapattı. Sarı-lacivertli ekip, averajla Tuzlaspor'un önünde yer alıyor.

Kupada daha önce 2009-2010 sezonunda Galatasaray'la play-off turunda eşleşen Bucaspor, tek maç üzerinden oynanan turda İstanbul'da karşılaştığı rakibine 2-1 yenilmiş ve kupadan elenmişti. İzmir temsilcisi Süper Lig'de rakibiyle oynadığı iki maçı da 1-0 kaybetmişti.