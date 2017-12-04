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Bucaspor ve Altay'da teknik direktör değişikliği

İZMİR (AA) - İzmir'i TFF 2. Lig'de temsil eden Bucaspor ve Altay, teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.Bucaspor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Bulut ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı...

Bucaspor ve Altay'da teknik direktör değişikliği


İZMİR (AA) - İzmir'i TFF 2. Lig'de temsil eden Bucaspor ve Altay, teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Bucaspor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Bulut ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Bulut ve ekibine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilendi. En son Menemen Belediyespor'a 5-1 yenilen Bucaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Altay Kulübü Yönetim Kurulu da teknik direktör Cüneyt Biçer ile bugün yaptığı görüşmede karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırma kararı aldı. Hacettepe deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29 puanla lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisinde averajla 3. durumda bulunuyor.

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AltayBucasporCüneyt BiçerFutbolMehmet BulutTFF 2. Lig
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