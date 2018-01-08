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Bülent Uygun'dan Sneijder değerlendirmesi

- El-Gharafa Teknik Direktörü Uygun: "Sneijder, dünya çapında en önemli 5 yıldızdan biri"

Bülent Uygun'dan Sneijder değerlendirmesi


DOHA (AA) - Katar temsilcisi El-Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, yeni transferleri Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder'in dünyanın en önemli futbolcularından biri olduğunu söyledi.

El-Gharafa Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sneijder'in basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Nice takımından transfer edilen Hollandalı futbolcunun engin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Uygun, "Sneijder, dünya çapında en önemli 5 yıldızdan biri. Dünya çapında bir ismi transfer ettik." dedi.

Çin ve ABD'den transfer teklifleri gelse de Sneijder'in parayı değil hayallerini tercih ettiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Sneijder, 2022 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini ve bu organizasyonun Orta Doğu'nun en güzel ülkesinde yapılması nedeniyle önceden gelip ortamı görmek istediğini söyledi. Ondan beklentimiz, gençlere tecrübelerini aktarması ve takıma fayda sağlaması." şeklinde konuştu.

Kendisinin El-Gharafa'nın teknik direktörlüğüne gelmesiyle ilgili değerlendirmede de bulunan Bülent Uygun, "Katar, Orta Doğu'nun incisi. Hayaller ülkesi. Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak, Müslümanların ilk defa bu organizasyonu düzenlemesine vesile oluyor. Burası dünyanın en güzel stadyumlarına sahip. İnsanları da bizi, bizden daha fazla seviyor. Kardeşimiz kadar yakın bir ülkeye tekrar gelmek önemliydi. Futbol adına tecrübelerimizi aktarmaya geldim. Burada Umm Salal takımıyla 3 sene güzel vakit geçirmiştim. El-Gharafa'dan teklif gelince seve seve kabul ettim. Çok mutluyum. Buraya hizmet etmek benim için şereftir." ifadelerini kullandı.

Mart ayında Türkiye ile Katar arasında bir dostluk maçı yapılması için girişimleri olduğunu söyleyen Uygun, "Futbol Federasyonumuz uygun görürse iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek adına bir maç düzenlenmesi için çabalıyorum. Bir spor elçisi gibi ülkeme elimden geldiği kadar hizmet etmeye ve köprü olmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Bülent UygunEl-GharafaFutbolWesley Sneijder
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