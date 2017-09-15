



İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin antrenörü Adnan Öztürk, geçen sezona göre daha iyi takım olduklarını, uyum sorunlarını da zamanla çözeceklerini söyledi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayından itibaren sürdürdükleri hazırlık sürecinde çeşitli turnuvalarda mücadele ettiklerini, Finlandiya'da iki özel maç yaptıklarını bildirdi.

Hazırlık sürecinin kendileri açısından iyi geçtiğini kaydeden Öztürk, "İyi durumdayız. Tabii ki hedefimiz var, ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Avrupa kupalarında ve Türkiye liginde başarılı olmak istiyoruz. Geçen sezona göre daha iyiyiz ama yeni takım olmanın getirdiği uyum sorunlarımız var. Onları da maç maç çözebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Öztürk, son dönemde erkek hentbolda başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş'ın 2003-2004'ten beri hentbol takımına yatırım yaptığını, kalıcı ve yüksek bütçelerle kadro kurduklarını ifade etti.





- "Beşiktaş'a rakip olacağız"





Göztepe'nin Türkiye'nin marka kulüplerinden biri olduğuna işaret eden Adnan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın bu ligdeki varlığına, kuvvetine paydaş olmak istiyoruz, bütün çalışmalarımız onun üzerine kurulmuş durumda. Biz bu sezon Beşiktaş'a rakip olacağız ama şampiyonluk ve çok üst hedefler koymak için henüz erken. Takımın iskeletini kurup, zaman içinde yapacağımız takviyelerle daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'a rakip olacağız, bunun yanı sıra Beşiktaş'a sadece bizim rakip olmamız yeterli değil. Türkiye liginde bizim gibi Antalyaspor, Selka Eskişehir Hentbol gibi yatırım yapan ekipler var. Bu sezonun çok daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Hiçbir takım için kolay olmayacak. Bundan sonraki yıllarda hedefimiz yukarılarda yer almak ve potansiyel altyapımızı kullanarak, Göztepe'nin içinden yetişmiş oyuncuları A takımda görmek."





- Milli takım konusu





Adnan Öztürk, mevcut yabancı kuralı nedeniyle milli takımlar için gençlerden kurulu pilot ekipler kurulması gerektiğini söyledi.

Bunun için Türkiye'deki genç oyuncuların çok iyi taranması gerektiğini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Altyapıdaki çocukların çok iyi bir eğitimden geçirilip, uluslararası çok maç oynaması gerekiyor. Pilot takımların başına da çocuk gelişiminden anlayan antrenörlerin getirilmesi gerekiyor. Biz yanlış yerden gidiyoruz, bizim şu anda en büyük eksiğimiz bu çalışmayı yapabilecek antrenörler. Bizim bu antrenörleri eğitip, çocukları bu eğitimden geçirmemiz gerekiyor. Bunu uzun vadede yapmamız gerekiyor, örneğin 10 senelik bir hedef dahilinde yapılabilir. Ancak mevcut yapıda milli takımın bu sistemde ilerlemesi halinde başarılı olacağına inanmıyorum. Dediğim uygulamayı yapabilirsek 10 yıl içinde Avrupa'da 2-3 basamak çıkabilir ama bunun için karar vermek gerekiyor."