Bundesliga'da sezonun en iyileri belirlendi





BERLİN (AA) - Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2016-2017 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Kicker dergisinin geleneksel olarak düzenlendiği ve bu yıl Bundesliga'da top koşturan 248 futbolcunun katıldığı ankette, sezonun en iyileri belirlendi.

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski, oyların yüzde 25'ini alarak sezonun en iyi oyuncusu oldu.

Lewandowski'yi yüzde 15,7 oranla sezonu ikinci sırada tamamlayan RB Leipzig'te forma giyen Naby Keita ve yüzde 10,5 ile Borussia Dortmund'un Gabonlu oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang takip etti.

Son şampiyon Bayern Münih'in Alman file bekçisi Manuel Neuer, yüzde 32,7 oyla Bundesliga'da sezonun en iyi kalecisi seçildi.

Hoffenheim'ın 29 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann, oyların yüzde 44,8'ini alarak Bundesliga'da 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldü.

En iyi hakem sıralamasında ise Manuel Grafe yüzde 26,6 oyla birinci, Felix Brych yüzde 12,1 ile ikinci ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin ise yüzde 10,5 ile üçüncü oldu.

Bundesliga'da forma giyen oyuncular, "Şu anda dünyanın en iyi futbolcusu kim?" sorusuna da yüzde 42,3 oranıyla Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo ve yüzde 41,1 ile Barcelona'da oynayan Lionel Messi yanıtını verdi.