Bundesliga'da zirvedekiler puan kaybetti





ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, konuk olduğu Borussia Dortmund'a 1-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara aldı.

Bundesliga'nın 19. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlar, puan kaybı yaşadı. Lig ikincisi Liepzig, Signal Iduna Park'da konuğu olduğu Borussia Dortmund karşısında 35. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Lider Bayern Münih ise konuk ettiği Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Bavyera temsilcisinin golü, 9. dakikada Polonyalı santrfor Robert Lewandowski'den gelirken, Schalke 04 ise 13. dakikada Naldo ile skoru eşitleyerek mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Bayern Münih puanını 46'ya yükselterek haftayı zirvede tamamlamayı garantilerken, Leipzig ise 42 puanda kalarak Bavyera temsilcisiyle arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamadı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Köln-Wolfsburg: 1-0

Borussia Mönchengladbach-Freiburg: 3-0

Hertha Berlin-Ingolstadt: 1-0

Hoffenheim-Mainz 05: 4-0



