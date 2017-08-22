Bünyamin Süral'dan Gaziantepspor'a destek çağrısı





GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, şehrin ileri gelenlerinden ve taraftarlardan kırmızı-siyahlı takıma sahip çıkmalarını istedi.

Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süral, takımın her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini ve zamanla ligin en iyi takımlarından biri olacaklarını söyledi.

Süral, ligin 2. haftasında Gaziantep derbisinde Gazişehir Gaziantep'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetin takıma moral verdiğini belirtti.

Deneyimli teknik adam, genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktararak, "Rakibe ve skora bakmadan, oyuna adapte olmaya çalışıyoruz. Gazişehir Gaziantep galibiyeti ve takımın imkanları, oyuncuları en fazla 2 hafta daha motive eder. Bu takım Gaziantep'in. Takıma ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor çünkü onlar onur mücadelesi veriyor. Şehrin ileri gelenleri ve taraftarımızdan yanımızda olmalarını, takımı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Gaziantepspor, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanda şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.