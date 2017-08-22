Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Bünyamin Süral'dan Gaziantepspor'a destek çağrısı

- Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Süral: "Şehrin ileri gelenleri ve taraftarımızdan yanımızda olmalarını, takımı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz"

Bünyamin Süral'dan Gaziantepspor'a destek çağrısı


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, şehrin ileri gelenlerinden ve taraftarlardan kırmızı-siyahlı takıma sahip çıkmalarını istedi.

Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süral, takımın her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini ve zamanla ligin en iyi takımlarından biri olacaklarını söyledi.

Süral, ligin 2. haftasında Gaziantep derbisinde Gazişehir Gaziantep'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetin takıma moral verdiğini belirtti.

Deneyimli teknik adam, genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktararak, "Rakibe ve skora bakmadan, oyuna adapte olmaya çalışıyoruz. Gazişehir Gaziantep galibiyeti ve takımın imkanları, oyuncuları en fazla 2 hafta daha motive eder. Bu takım Gaziantep'in. Takıma ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor çünkü onlar onur mücadelesi veriyor. Şehrin ileri gelenleri ve taraftarımızdan yanımızda olmalarını, takımı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Gaziantepspor, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanda şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bünyamin SüralFutbolGaziantepsporTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5