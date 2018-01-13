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Burak Yılmaz: Çok ciddi transfer teklifleri aldım

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, çok ciddi transfer teklifleri aldığını ama Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında sahada olacağını söyledi.

Burak Yılmaz: Çok ciddi transfer teklifleri aldım

ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Golcü futbolcu, "Hakkında birçok transfer haberi çıkıyor. Bunlar doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunların hepsi doğru. Ben Trabzonspor'a gelmeden önce de bana teklifler vardı, şu anda da teklifler var. Gerek yurt dışından gerekse (Gülerek) yurt dışından diyeyim. Tabii ki transfer teklifi olunca ayrılma ihtimali de oluyor. Bir oyuncuya transfer teklifi geliyorsa bazı şeyler kafasında netleşmemişse ayrılma ihtimali ortaya çıkıyor. Teklifler aldığım doğru ama ayrılma ve transfer olabileceğim gibi bir şey şu an yok. Ama önümüzdeki günler ne getirir bilmiyorum. Yönetici, hoca ve kulüp bazında, burada kalmam için bazı şeylerin net olması gerekiyor. Çok ciddi transfer teklifleri alıyorum, transfer teklifi alan futbolcunun da gitme ihtimali vardır."

"Çapraz bağlarım kopabilirdi"

Bordo-mavili oyuncu, kamp döneminin başında çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirterek, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Allah korudu. Çapraz bağlarım kopabilirdi. Ayağım sahaya takıldı, verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyi durumdayım. Hep benim ağzımdan olmayan şeyler yazılıyor. Fenerbahçe maçında sahada olacağım yazılıyor ama Allah'ın izniyle Konya deplasmanında sahada olacağım. Sınırları zorluyorum, her şeyi yapıyorum. İyi durumdayım, sağlık ekibimiz benimle çok yakından ilgileniyor. Beni sahada görmüyorsunuz ama takımın dışında akşam sahaya gidiyorum. Allah'tan bir mani olmazsa Konya deplasmanında oynayacağım."

"Arda'nın gelişi nedeniyle çok mutluyum"

Burak Yılmaz, Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferinin resmen açıklanmasından dakikalar önce yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın Türkiye'ye gelişi ile alakalı çok mutluyum. Görünen o ki Arda Başakşehir'e geliyor. Başakşehir Kulübünü tebrik etmek istiyorum. Başakşehir belirli imkanlarla ligimizde yarışan bir takım. Göksel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arda'yı kulübüne kazandırmak çok kolay bir şey değil. Türkiye'ye gelmesini ve tekrar kendisini hatırlatmasını istiyorum. Çünkü onu çok özledik. Oynamayan bir Arda'nın Türk futbolunu temsil etmesi bizi ilgilendirmez. Oynasa tabii ki orada kalsın. O nedenle Arda'nın buraya gelişinden çok mutluyum."

Muhabir: Hilmi Sever

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