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Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında 61. gol peşinde

Trabzonspor'da, 94 resmi maçta 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, hafta sonu sarı-lacivertli takıma gol atması halinde 61. golüne ulaşacak.

Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında 61. gol peşinde

TRABZON (AA) - Trabzonspor'a sezon başında geri dönen ve Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın hafta sonunda Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada rakip fileleri havalandırması halinde 61. golüne ulaşacak.

Bordo-mavili takım formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında fileleri havalandırması durumunda, gol sayısını Trabzon'un da plaka kodu olan 61'e çıkaracak.

İlk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bordo-mavili kulübe gelen Burak Yılmaz, 14 resmi maçta forma giyerken ligde attığı 3 golle sezonu tamamladı.

2010-2011 sezonunda 36 resmi maçta oynayan golcü futbolcu ligde 19 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atarak 20 kez fileleri havalandırdı.

2011-2012 sezonunda Trabzonspor'da en parlak dönemini geçiren Burak Yılmaz, 43 resmi maçta forma giyerken ligde 33 gol ile gol kralı oldu. Burak, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er gol attı. Milli futbolcu, söz konusu sezonu 35 gol ile tamamlama başarısı gösterdi.

Burak Yılmaz, 2017-2018 sezonunda ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında da 2 gol atarak resmi maçlarda gol sayısını 60'a yükseltti.

Muhabir: Selçuk Kılıç

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Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazFutbolSporSüper LigTrabzonspor
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