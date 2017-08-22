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Burak Yılmaz'ın sağlık durumu

- Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın tedavisine başlandı

Burak Yılmaz'ın sağlık durumu


TRABZON (AA) - Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın tedavisine başlandığı bildirildi.

Burak Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Fenerbahçe maçında kasığındaki ağrı nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz’ın bugün çekilen MR sonucunda sağ kasık kas tendon bileşkesinde 1-2. derece zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. "

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Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazTedaviTrabzonspor
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