"Buraya oynamaya geldim"





ANTALYA (AA) - Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Domagoj Vida, rekabetten çekinmediğini, siyah-beyazlı takıma oynamak için geldiğini söyledi.

Vida, siyah-beyazlıların Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İnanılmaz bir kamp süreci geçirdiğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Daha önce de Antalya'da kamp yaptım ama burada takım çalışması çok iyi. Her şey yolunda gidiyor." dedi.

Domagoj Vida, Beşiktaş'ta savunmanın ortasında oynayan Pepe ve Dusko Tosic ile gireceği forma rekabetine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Pepe ve Tosic üst düzey oyuncular. Çok iyiler ve uyumlular. Bugün kampa katılacaklar. Onlarla tanışacağım. Aramızda güzel bir forma rekabeti olacak. Buraya oynamak için geldim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Elimizden geleni yapacağız, kararı teknik direktör verecek."





- "Sözümü tuttum"





Hırvat futbolcu, Beşiktaş ile ön anlaşma yaptıktan sonra başka kulüplerden teklif almasına rağmen sözünü tutarak siyah-beyazlı ekibe imza attığını dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra kendisiyle temas kurduğunu vurgulayan Vida, şöyle konuştu:

"Bana ilgi gösterdiler. Şampiyonadan sonra iyi maçlar çıkardım. Birçok kulübün ilgi alanına girdim. Beşiktaş ile 5 ay önce ön anlaşma imzalamıştım. Sözünde duran biriyim. Ailemden öyle gördüm. Bu süreçte Türkiye'den de olmak üzere başka teklifler de aldım ama Beşiktaş'a gelerek sözümü tuttum. Matej Mitrovic ile Marjan Mrmic'in yanı sıra Slaven Bilic ve Stjepan Tomas ile görüştük. Onlar bana büyük ve inanılmaz taraftarı olan kulübe gideceğimi söylediler."





- "Bayern Münih karşısında şansımız var"





Vida, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Almanya ekibi Bayern Münih'i eleme ihtimallerinin olduğunu aktardı.

Bavyera temsilcisinin inanılmaz bir takım olduğunu aktaran Vida, "Fazla söze gerek yok. Birkaç yıl önce daha iyilerdi. İyi oyuncuları var. Teknik direktörleri Jupp Heynckes ile Bayer Leverkusen'de çalıştım. Top yuvarlak, bizim de Bayern Münih karşısında tur şansımız var. Gruptan çıkarak bunu gösterdik. Elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Allah'ın da yardımıyla turu geçebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "Mitrovic'in önü açık"





Vida, takım arkadaşı ve aynı zamanda vatandaşı olan Mitrovic'in çok büyük yerlere geleceğine inandığını kaydetti.

Mitrovic'in genç bir oyuncu olduğunu anlatan Vida, "Ciddi bir forma rekabeti olacak. Bayer Leverkusen'de oynadığım zaman ben de çok gençtim ve fazla süre alamıyordum. Mitrovic ile milli takımda 3-4 maç beraber oynadık. Başarılı maçlar çıkardı. Önü açık bir oyuncu. Onun çok büyük yerlere geleceğini düşünüyorum. Her şey onun elinde." değerlendirmesinde bulundu.





- "Mandzukic'in Beşiktaş'a gelmesi zor"





Domagoj Vida, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Mario Mandzukic'in Beşiktaş'a transfer olmasının zor olduğunu belirtti.

Hırvat futbolcu, Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a imza atması durumunda Beşiktaş'ın bir santrfor transferi yapabileceği ve Mandzukic'in de adaylar arasında yer aldığının vurgulanması üzerine, "Mandzukic ile çok iyi arkadaşız. Onunla sürekli görüşüyoruz. Beşiktaş'a gelmesini çok isterim ama zor." ifadelerini kullandı.





- "Her gün antrenman yaptım"





Vida, son olarak Hırvatistan Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu rövanşında Yunanistan ile geçtiğimiz kasım ayında oynadığı maçta görev yaptığının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Yunanistan maçından sonra karşılamaya çıkmadım. O dönemde ufak sakatlığım oldu. Riske girmemek için Dinamo Kiev'deki son maçlarda da oynamadım. Her gün özel fizyoterapist ve masörüm ile antrenman yaptım. Ama takım çalışması farklı. Antrenmanların başlamasını dört gözle bekledim."