



BALIKESİR (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun organize ettiği Burhaniye Triatlonu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, elit, genç, yıldız ve minikler kategorilerinde mücadele etti.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği, yüzme, bisiklet ve koşu branşlarındaki yarışlar sonucunda, elit kategoride erkeklerde Gültekin Er, kadınlarda ise Esra Nur Gökçek birinciliği elde etti.

Yarışlarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, Balıkesir'in, bu sporun merkezi olmaya aday bir il olduğunu belirterek, "Bugün 200'e yakın yaş grubu yarışmacımız olimpik mücadele etti. Lisanslı federasyon sporcularımız da 301 kişiydi. Bunların 150'sini minikler oluşturdu. İnşallah bu sporu önümüzdeki yıl okul sporları arasına da katacağız. Çünkü gençlerimiz, miniklerimiz yetişiyor. Bütün minikleri, gençleri, yıldızları bu spora bekliyorum." diye konuştu.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ise triatlona katılımın iyi olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Bu anlamda çok önemli oldu. Bu sporu ülkemizde yaygınlaştırma anlamında Burhaniye Triatlonu bir basamak olmuştur. Gençlerimizi ve tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da ilçelerinde bu yarışların düzenlenmesini sağlayan federasyona teşekkür etti.