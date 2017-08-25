Burke, West Bromwich Albion'da

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Leipzig'de forma giyen Oliver Burke'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki İskoç oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basını, West Bromwich Albion'un, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakipleri arasında yer alan Leipzig'e, Burke'nin bonservisi için 15 milyon avro ödediğini iddia etti.
İskoçya Milli Takımı'nda da forma giyen Burke, Leipzig'de geçen sezon 32 maçta 5 gol attı.