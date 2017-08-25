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Burke, West Bromwich Albion'da

- İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'in İskoç futbolcusu Burke'yi renklerine bağladı

Burke, West Bromwich Albion'da


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Leipzig'de forma giyen Oliver Burke'yi kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki İskoç oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basını, West Bromwich Albion'un, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakipleri arasında yer alan Leipzig'e, Burke'nin bonservisi için 15 milyon avro ödediğini iddia etti.

İskoçya Milli Takımı'nda da forma giyen Burke, Leipzig'de geçen sezon 32 maçta 5 gol attı.

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BeşiktaşFutbolİngiltere Premier LigLeipzigOliver BurkeWest Bromwich Albion
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